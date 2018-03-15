В Ломоносове задержан пожилой развратник

В минувшую среду к полицейским обратилась 35-летняя жительница города Ломоносова. Женщина заявила на неизвестного мужчину, который накануне днем у дома 39, корпус 2 по Ораниенбаумскому проспекту совершил развратные действия в отношении ее 13-ти летней дочери. Девочка учится в седьмом классе и преступление было совершено рядом с ее школой.

По подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками полиции задержан 64-летний пенсионер. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ. Пожилой эксгибиционист взят под стражу на основании статьи 91 УПК РФ.