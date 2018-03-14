Во Всеволожске на пожаре погибли пожилые супруги

Тела 79-летнего мужчины и 81-летней женщины были обнаружены вчера утром в доме на Лесной улице города Всеволожск Ленобласти. Как стало известно, в ночь с 12 на 13 марта в двухэтажном доме спали пенсионеры и их 55-летняя дочь. Женщина ночевала на втором этаже.

Около 5 часов утра она услышала крики матери, звавшей на помощь. Спустившись вниз, женщина увидела, что из помещения ванной комнаты валит дым. В помещении, как выяснилось, был установлен газовый котел.

Женщина выскочила на улицу, чтобы позвать на помощь соседей. Ее родители остались в доме, пытаясь самостоятельно потушить пламя. Обратно в дом дочь попасть не смогла: здание полыхало вовсю. Обгоревшие тела извлекли из-под завалов ближе к полудню.