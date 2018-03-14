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Во Всеволожске на пожаре погибли пожилые супруги

0
81
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
В городе Всеволожск на пожаре в частном доме погибли пожилые супруги. Предположительно, загорелся газовый котел.

Тела 79-летнего мужчины и 81-летней женщины были обнаружены вчера утром в доме на Лесной улице города Всеволожск Ленобласти. Как стало известно, в ночь с 12 на 13 марта в двухэтажном доме спали пенсионеры и их 55-летняя дочь. Женщина ночевала на втором этаже.

Около 5 часов утра она услышала крики матери, звавшей на помощь. Спустившись вниз, женщина увидела, что из помещения ванной комнаты валит дым. В помещении, как выяснилось, был установлен газовый котел.

Женщина выскочила на улицу, чтобы позвать на помощь соседей. Ее родители остались в доме, пытаясь самостоятельно потушить пламя. Обратно в дом дочь попасть не смогла: здание полыхало вовсю. Обгоревшие тела извлекли из-под завалов ближе к полудню.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район пожар
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