Взрыв у станции метро "Балтийская"

Сегодня утром в Петербурге произошел взрыв недалеко от Балтийского хладокомбината. По словам очевидцев, около 10 утра произошел взрыв, а после разгорелся пожар на предприятии около метро "Балтийская". В настоящее время причина происшествия неизвестна.

Стало известно, что ЧП произошло на улице Балтийской, №66. Там находится металлообрабатывающий завод. Причина мощного взрыва пока неизвестна, также не сообщается о пострадавших.

В настоящее время пожар ликвидирован, на кадрах видеозаписи видно, что для этого понадобились несколько единиц пожарных машин.