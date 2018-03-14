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Взрыв у станции метро "Балтийская"

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Piter.TV
Piter.tv опубликовал эксклюзивное видео с места мощного взрыва на предприятии у станции метро "Балтийская".

Сегодня утром в Петербурге произошел взрыв недалеко от Балтийского хладокомбината. По словам очевидцев, около 10 утра произошел взрыв, а после разгорелся пожар на предприятии около метро "Балтийская". В настоящее время причина происшествия неизвестна. 

Стало известно, что ЧП произошло на улице Балтийской, №66. Там находится металлообрабатывающий завод. Причина мощного взрыва пока неизвестна, также не сообщается о пострадавших.
В настоящее время пожар ликвидирован, на кадрах видеозаписи видно, что для этого понадобились несколько единиц пожарных машин.
Источник: Piter.TV
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