В Ленобласти молодой мужчина надругался над 4-летней девочкой

Сотрудники полиции Кировского района Ленобласти задержали 32-летнего жителя Кировска, который 11 марта 2018 года, находясь в квартире своей знакомой, злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 4-летней дочери. После совершения преступления мужчина покинул Ленобласть и приехал в Санкт-Петербург, где и был задержан полицейскими.

Следственным отделом по городу Кировск СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.