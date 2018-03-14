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В Ленобласти молодой мужчина надругался над 4-летней девочкой

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Полицейскими задержан житель Ленобласти, подозреваемый в сексуальном преступлении в отношении 4-летней девочки.

Сотрудники полиции Кировского района Ленобласти задержали 32-летнего жителя Кировска, который 11 марта 2018 года, находясь в квартире своей знакомой, злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 4-летней дочери. После совершения преступления мужчина покинул Ленобласть и приехал в Санкт-Петербург, где и был задержан полицейскими.

Следственным отделом по городу Кировск СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО педофил дети насильник
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