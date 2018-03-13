В Ленобласти школьник покалечился, упав в лестничный пролет

Утром минувшего понедельника из своей квартиры на улице Максима Горького, города Тосно Ленинградской области был госпитализирован в межрайонную больницу 9-летний мальчик. В стационар школьника доставили с ушибом головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, множественным переломом костей таза, кататравмой, в крайне тяжелом состоянии. У ребенка сломанными костями проколоты оба легких.

По имеющейся информации, в 07:45 мальчик упал в лестничный пролет со второго этажа, попытавшись прокатиться по перилам.