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В Ленобласти школьник покалечился, упав в лестничный пролет

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Автор: Станислав Котов
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Фото:
pixabay.com
В городе Тосно Ленобласти третьеклассник местной школы покалечился, упав в лестничный пролет со второго этажа

Утром минувшего понедельника из своей квартиры на улице Максима Горького, города Тосно Ленинградской области был госпитализирован в межрайонную больницу 9-летний мальчик. В стационар школьника доставили с ушибом головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, множественным переломом костей таза, кататравмой, в крайне тяжелом состоянии. У ребенка сломанными костями проколоты оба легких.

По имеющейся информации, в 07:45 мальчик упал в лестничный пролет со второго этажа, попытавшись прокатиться по перилам.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тосненский район несчастный случай падение с высоты дети
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