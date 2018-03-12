В Пушкине похитили фуру груженую детскими игрушками

Минувшим воскресеньем к полицейским обратилась 42-летняя жительница Тверской области, индивидуальный предприниматель, которая заявила на 32-летнего уроженца Ленинграда, который, по ее словам, угнал автомобиль VOLVO с прицепом, груженый детскими игрушками. Груз был получен в порту Усть-Луги и следовал в подмосковный город Клин.

Фура была похищена в период с 17 часов 10 марта до двух ночи 11-го с пересечения Павловского шоссе с Санкт-Петербургским южным полукольцом. Стоимость автомобиля составляет 900 тысяч рублей, прицепа – 250 тысяч. Стоимость груза уточняется.

А в Невском районе угнали седельный тягач с древесиной. По данным Агентства, 11 марта в период с 17 до 20 часов автомобиль VOLVO FH был похищен от дома 15\1 по улице Латышских Стрелков. Владелец машины, 53-летний индивидуальный предприниматель, сообщил, что тягач перевозил 20 тонн древесно-стружечной плиты из Москвы на мебельную фабрику в поселке Красовицы Гатчинского района. Размер ущерба уточняется.