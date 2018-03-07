В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину

В Кировском районе Петербурга полицейские задержали пьяного автовладельца, который сбил пожилую женщину и скрылся с места происшествия.

ДТП произошло 6 марта в 03:55 у дома 60\1 по проспекту Маршала Жукова. Автомобиль ГАЗ-31105, двигаясь, по проспекту Маршала Жукова от улицы Бурцева к улице Солдата Корзуна, совершил наезд на препятствие - бордюрный камень и стойку дорожного знака и светофора. Машину отбросило на пешехода, 60-летнюю женщину. Пенсионерка погибла на месте происшествия.

На месте ДТП был обнаружен отвалившийся госномер. Около 8 часов «Волгу» нашли у дома 9 по улице Маршала Захарова с повреждениями, соответствующими произошедшему ДТП.

В том же доме был задержан владелец автомобиля, 40-летний петербуржец. Мужчина в этот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).