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В Ленобласти неработающий мужчина завладел иномаркой избив водителя

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
В городе Тихвине, Ленинградской обалсти сотрудники полиции задержали мужчину, который избив водителя иномарки завладел его автомобилем

Днем минувшего вторника в городе Тихвине у дома 30 по 6 Микрорайону 26-летний неработающий мужчина подошел к припаркованному автомобилю «Шевроле Круз», принадлежащему 55-летнему местному жителю, где руками избил 32-летнего водителя, сына владельца указанного автомобиля.

Завладев транспортным средством, злоумышленник скрылся с места происшествия, однако был оперативно задержан сотрудниками ОМВД России по Тихвинскому району по приметам, заявленным потерпевшим.

В настоящее время угнанный автомобиль возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, просмотренного частью 2 статьи 166 УК России (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район угон
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