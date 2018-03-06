В Кингисеппском районе Ленобласти задержан педофил

В минувший понедельник к полицейским обратилась женщина, которая сообщила о преступлении сексуального характера, совершенном в отношении ее 8-летнего сына.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками угрозыска Главка задержан 25-летний житель Ленинградской области, который изобличен в том, что 24 февраля 2018 года, находясь в раздевалке общественной бани в Ивангороде, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении сына заявительницы.

СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.