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В Ленобласти налетчики похитили крупную сумму денег у хозяев частного дома

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Ломоносовском районе Ленобласти двое неизвестных, под угрозой физической расправы похитили у хозяев частного дома крупную сумму денег

Утром минувшего понедельникка в садово-некоммерческом товариществе «Красногорское», в Ломоносовском районе Ленобласти трое неизвестных преступников под предлогом проверки электросчетчика вошли в частный дом, расположенный на 9-й линии, где, угрожая физической расправой 30-летнему хозяину и его супруге, совершили хищение 43,3 тысяч рублей, 200 евро, 100 долларов США, ювелирных изделий, после чего с места происшествия скрылись.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицией приняты необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район разбойное нападение
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