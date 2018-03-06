В Ленобласти налетчики похитили крупную сумму денег у хозяев частного дома

Утром минувшего понедельникка в садово-некоммерческом товариществе «Красногорское», в Ломоносовском районе Ленобласти трое неизвестных преступников под предлогом проверки электросчетчика вошли в частный дом, расположенный на 9-й линии, где, угрожая физической расправой 30-летнему хозяину и его супруге, совершили хищение 43,3 тысяч рублей, 200 евро, 100 долларов США, ювелирных изделий, после чего с места происшествия скрылись.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицией приняты необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников.