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В Ленобласти задержан угонщик автоприцепа

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
В Гатчинском районе Ленобласти задержан мужчина, похитивший автоприцеп.

В минувшую субботу к полицейским УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти обратилась 33-летняя женщина заявившая о том, что в ночь с пятницы на субботу бывший работник похитил автоприцеп серого цвета, который был припаркован у дома 2 на проспекте 25 Октября в Гатчине. Ущерб составил почти 155 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 24-летнего гражданина, который полностью изобличён в совершении данного преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенное возвращено владелице.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район кража угон
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