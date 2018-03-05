В Ленобласти задержан угонщик автоприцепа

В минувшую субботу к полицейским УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти обратилась 33-летняя женщина заявившая о том, что в ночь с пятницы на субботу бывший работник похитил автоприцеп серого цвета, который был припаркован у дома 2 на проспекте 25 Октября в Гатчине. Ущерб составил почти 155 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 24-летнего гражданина, который полностью изобличён в совершении данного преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенное возвращено владелице.