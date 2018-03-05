Житель Ленобласти надругался над школьницей

Накануне к полицейским Соснового Бора Ленобласти обратился мужчина с заявлением, в котором обвиняем 52-летнего местного жителя в совершении сексуального насилия в отношении его 17-летней дочери. По словам родителя, 4 марта около пяти часов утра в квартире на Сибирской улице хозяин жилища совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. Известно, что мужчина ранее не имел проблем с законом.