В Ленобласти задержан мигрант ограбивший соотечественницу

Минувшим воскресеньем к полицейским 121 отдела полиции обратилась 42-летняяя неработающая гражданка среднеазиатского государства с заявлением о том, что накануне около одиннадцати часов вечера в поселке Сосново неизвестный злоумышленник, позвонив, вошел в снимаемую ею квартиру на улице Механизаторов. Там, угрожая физической расправой, налетчик отобрал у женщины мобильный телефон и документы, после чего с места происшествия скрылся.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции ОМВД России по Приозерскому району Ленобласти задержан 24-летний неработающий соотечественник потерпевшей. Он полностью изобличен в совершении указанного преступления. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.