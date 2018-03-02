В Красносельском районе задержан педофил разбойник

Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу задержан 30-летний мужчина, который подозревается в том, что 1 марта 2018 года в кабине лифта дома 53 корпус 3 по Ленинскому проспекта он пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки, но, несовершеннолетняя оказала активное сопротивление и убежала. Через час в кабине того же лифта злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки, после чего похитил её мобильный телефон.

Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 131, частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 131, частью 1 статьи 162 УК России (изнасилование, попытка изнасилования, разбой).

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.