В квартире в Купчино взорвался газовый баллон

Накануне вечером в 19:10 в двухкомнатной квартире дома 72, корпус 2 по Бухарестской улице, расположенной на втором этаже пятиэтажного здания взорвался газовый баллон. В это время в квартире проводились работы по установке натяжных потолков.

В результате взрыва хозяин квартиры, 45-летний мужчина, получил ожоги 2-3 степени лица, шеи и рук, у него поражено 30 процентов поверхности тела. С шоком 3 степени петербуржец госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

В квартире на третьем этаже 21-летняя хозяйка получила осколками стекла резаные ранения спины и ног. Девушка доставлена в больницу в удовлетворительном состоянии.

Взрывом выбиты стекла в двух квартирах, несущие конструкции не повреждены. На место происшествия выезжи 6 единиц техники и 22 сотрудника МЧС.