Утром первого марта в районе станции метрополитена “Озерки” на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину. Инцидент произошел на улице Есенина в Выборгском районе gtnth,ehuf.

На место аварии еще не добрались сотрудники ДПС и медики скорой помощи. О состоянии пострадавшей не уточняется. Piter.tv удалось получить первое видео последствий произошедшего. На эксклюзивных кадрах можно увидеть женщину в бордовой куртке и черных штанах. Она лежит на асфальте на левом боку неподалеку от разделительного островка прямо на пешеходном переходе. Вокруг нее суетятся пешеходы, а в метре от пострадавшей стоит серая иномарка. Судя по всему, именно она въехала в немолодую петербурженку.