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В Озерках иномарка сбила женщину на светофоре

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
ПитерТВ
В выборгском районе Петербурга иномарка сбила женщину на пешеходном переходе у метро "Озерки"

Утром первого марта в районе станции метрополитена “Озерки” на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину. Инцидент произошел на улице Есенина в Выборгском районе gtnth,ehuf.

На место аварии еще не добрались сотрудники ДПС и медики скорой помощи. О состоянии пострадавшей не уточняется. Piter.tv удалось получить первое видео последствий произошедшего. На эксклюзивных кадрах можно увидеть женщину в бордовой куртке и черных штанах. Она лежит на асфальте на левом боку неподалеку от разделительного островка прямо на пешеходном переходе. Вокруг нее суетятся пешеходы, а в метре от пострадавшей стоит серая иномарка. Судя по всему, именно она въехала в немолодую петербурженку.
Источник: ПитерТВ
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