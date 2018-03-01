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В Ленобласти в детском саду мер 2-летний мальчик

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56
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В детском саду города Волхов Ленинградской области во время тихого часа умер 2-летний малыш

Следственные органы Волховского района выясняют причину смерти ребенка мальчика.

Накануне в 14:10 воспитатель детского сада №1 на Пролетарской улице обнаружила в крованке при смерти малыша 2015 года рождения. В это время в саду был тихий час. Десна ребенка была прикушена изнутри, на подушке имелись следы крови.

В учреждение была вызвана «скорая помощь», но мальчик скончался до приезда медиков. Предположительно, причиной смерти стал припадок.

Малыш проживал в благополучной семье. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Следователи изъяли медицинскую документацию.
Источник: Конкретно.ру
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