В Ленобласти в детском саду мер 2-летний мальчик

Следственные органы Волховского района выясняют причину смерти ребенка мальчика.

Накануне в 14:10 воспитатель детского сада №1 на Пролетарской улице обнаружила в крованке при смерти малыша 2015 года рождения. В это время в саду был тихий час. Десна ребенка была прикушена изнутри, на подушке имелись следы крови.

В учреждение была вызвана «скорая помощь», но мальчик скончался до приезда медиков. Предположительно, причиной смерти стал припадок.

Малыш проживал в благополучной семье. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Следователи изъяли медицинскую документацию.