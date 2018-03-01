Дерзкое разбойное нападение на предпринимателя в Московском районе

Днем минувшей среды у дома 19 на Авиационной улице двое неизвестных преступников подбежали к остановившемуся у светофора автомобилю «Мерседес Бенц GLE 350» под управлением коммерческого директора фармацевтической фирмы. Злоумышленники разбили правое переднее, заднее и водительское стекла и похитили из салона машины две сумки, в одной из которых находились 20 тысяч евро и 100 тысяч рублей личных денег, после чего с места происшествия скрылись на иномарке.

Водитель «Мерседес» пытался самостоятельного преследовать машину нападавших. На проспекте Юрия Гагарина один из злоумышленников из неустановленного оружия произвел 3-4 выстрела по «Мерседесу». Пострадавших нет. Нападавшим удалось скрыться.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Полицией приняты необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников.