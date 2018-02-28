В Петербурге лжеполицейские ограбили инвалида

В минувший вторник к полицейским обратился 48-летний петербуржец, проживающий на улице Стойкости, в Кировском районе Петербурга. Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, у него 2-я группа инвалидности.

Накануне днем в его квартиру вломились трое неизвестных, на вид не старше 25-ти лет. При этом злоумышленники представились «сотрудниками полиции». Один из них назвал себя участковым. При этом лжеполицейские дружно прятали свои лица, натянув до глаз свитера.

Самозванцы избили инвалида, ударив его несколько раз кулаками в лицо, и стали требовать деньги. Убедившись, что мужчина гол как сокол, «стражи порядка» вытащили из кармана его куртки, висевшей в прихожей, пенсионную карту банка и проездной «Подорожник».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.