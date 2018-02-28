В Приморском районе пенсионерка лишилась полумиллиона рублей

Днем минувшего вторника 84-летняя пенсионерка пришла в отделение банка в доме 1/2 по улице Савушкина, где сняла со своего счета 566 450 рублей. 500 тыся рублей пожилая женщина сложила в пачку и спрятала в сумке, остальное положила в кошелек.

На выходе из помещения шедшая впереди нее неизвестная женщина в черной шубе вдруг споткнулась и упала. Старушка бросилась ей на помощь, позвав на подмогу немолодого мужчину, который стоял у терминала. Упавшей женщине помогли подняться и вывели на улицу.

После чего, вечером вернувшись домой на Новосибирскую улицу, пенсионерка обнаружила пропажу своих денег, спрятанных во внутреннем кармашке сумки.

Полицейские просматривают записи с камер видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Полицией приняты меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников.