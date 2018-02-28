В Петербурге у таксиста отобрали автомобиль

В ночь на 27 февраля на пересечении Казанской улицы и переулка Гривцова 25-летний гражданин, проезжая в качестве пассажира в автомобиле такси марки «Шкода Октавия», угрожая ножом, высадил из салона 37-летнего водителя и на указанной иномарке скрылся с места происшествия. На розыск злоумышленника были ориентированы все наружные наряды полиции.

Вскоре по «горячим» следам нападавший задержан сотрудниками полиции в другом районе города по приметам.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.