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В Петербурге у таксиста отобрали автомобиль

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Полицейскими задержан мужчина, который под угрозой ножа таксисту завладел его автомобилем.

В ночь на 27 февраля на пересечении Казанской улицы и переулка Гривцова 25-летний гражданин, проезжая в качестве пассажира в автомобиле такси марки «Шкода Октавия», угрожая ножом, высадил из салона 37-летнего водителя и на указанной иномарке скрылся с места происшествия. На розыск злоумышленника были ориентированы все наружные наряды полиции.

Вскоре по «горячим» следам нападавший задержан сотрудниками полиции в другом районе города по приметам.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Источник: ГУ МВД
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