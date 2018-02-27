Задержан педофил совершивший развратные действия в вагоне метро

В ночь на 10 февраля в полицию обратился 40-летний мужчина, который сообщил, что в вагоне электропоезда на перегонах между станциями одной из веток петербургского метрополитена неизвестный злоумышленник совершил развратные действия в отношении его 12-летней падчерицы.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления полиции на метрополитене по подозрению в совершении указанного преступления задержан 51-летний гражданин.

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.