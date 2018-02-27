В Выборгском районе из салона иномарки похитили крупную сумму денег

Днем минувшего понедельника в полицию Выборгского района Петербурга обратился мужчина, который сообщил о том, что у дома 86 на Большом Сампсониевском проспекте неизвестный преступник, разбив стекло у остановившегося на светофоре автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», похитил из салона сумку, в которой находились денежные средства в размере 380 тысяч рублей, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле «БМВ» в сторону станции метро «Озерки».

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Сотрудники полиции принимают все необходимые меры к задержанию подозреваемого в указанном преступлении.