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В Выборгском районе из салона иномарки похитили крупную сумму денег

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На светофоре из салона иномарки на Большом Сампсониевском проспекте похитили сумку с 400 тысячями рублей

Днем минувшего понедельника в полицию Выборгского района Петербурга обратился мужчина, который сообщил о том, что у дома 86 на Большом Сампсониевском проспекте неизвестный преступник, разбив стекло у остановившегося на светофоре автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», похитил из салона сумку, в которой находились денежные средства в размере 380 тысяч рублей, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле «БМВ» в сторону станции метро «Озерки».

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Сотрудники полиции принимают все необходимые меры к задержанию подозреваемого в указанном преступлении. 
Источник: ГУ МВД
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