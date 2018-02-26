В Красносельском районе напали на таксиста

Вчера к полицейским обратился 22-летний гражданин среднеазиатской республики, работающий таксистом. Мужчина сообщил, что ночью в минувшую субботу двое неизвестных преступников подошли к автомобилю марки «Шевроле Лачетти», припаркованному у дома 12 по улице Партизана Германа, в Красносельском районе Петербурга, и, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, совершили хищение 2 тысяч рублей, мобильного телефона и с места происшествия скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). В настоящее время полицией приняты меры к установлению личностей и задержанию злоумышленников.