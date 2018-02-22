Разбойное нападение в жилом комплексе на Московском шоссе

Утром в минувшую среду в Московском районе Петербурга двое неизвестных злоумышленников, срезав навесные замки ограждения, проникли на территорию строящегося жилого комплекса, расположенного на Московском шоссе, 23. Там злоумышленники, угрожая ножом 39-летнему старшему контролеру, из двух незакрытых бытовок совершили хищение электроинструментов, после чего скрылись на автомобиле «ВАЗ-2114» в неизвестном направлении. Сумма ущерба устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Полицией приняты меры к установлению личности злоумышленников и их задержанию.