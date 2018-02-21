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В Ленобласти на пожаре погибли пожилые супруги

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
В деревне Бор Вындинского поселения Волховского района Ленинградской области на пожаре погибли два человека.

В Волховском районе Ленинградской области на пожаре погибли два человека.

Сегодня ночью в деревне Бор Вындинского поселения после пожара в частном доме были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины. Очаг возгорания располагался со стороны входной двери.

На месте происшествия обнаружены документы на супругов из Купчино, 67-летнего мужчину и 68-летнюю женщину. О случившемся сообщено их 41-летнему сыну, жителю Невского района Петербурга. Мужчина уже выехал на опознание.

В настоящее время устанавливается причины возгорания.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Волховский район пожар обнаружение трупа
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