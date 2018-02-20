В Выборгском районе погиб подросток, упав с большой высоты

Вчера около полудня в Выборгском районе Петербурга погиб подросток, упав из окна 12-го этажа.

Труп 15-летнего школьника был обнаружен у дома 30 по проспекту Мориса Тореза. Мальчик выпал из окна лестничной клетки 12-го этажа указанного дома.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Погибший подросток дистанционно обучался в школе с углубленным изучением английского языка, расположенной на той же улице. Некоторое время назад тяжело заболел, из-за хрупкости костей получил инвалидность.

На лестничной площадке у открытого окна сотрудники правоохранительных органов нашли костыль, куркту и портфель с учебниками английского языка. Там же лежала записка, написанная рукой погибшего школьника.