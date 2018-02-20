В метро "карманники" украли сумку у иностранца

Утром минувшего понедельника в вестибюле станции метро «Площадь Восстания-2» двое неработающих граждан, 49 и 43 лет, совершили кражу сумки с фотоаппаратом и объективом из рюкзака у 40-летнего иностранного туриста. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Однако злоумышленники задержаны сотрудниками отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России на месте происшествия.

Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Один из подозреваемых задержан на основании статьи 91 УПК РФ.