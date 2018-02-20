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В Ленобласти на пожаре погиб пенсионер

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
В Волховском районе Ленобласти на пожаре погиб пожилой хозяин дома

В Волховском районе Ленобласти выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины, тело которого было обнаружено после пожара.

Тело 74-летнего мужчины было обнаружено сегодня утром в сгоревшем доме в деревне Хамостово Волховского района Ленобласти.

Как сообщает Главное следственное  управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области, повреждений, кроме следов термического воздействия, на останках не обнаружено. Предварительная причина возгорания – неисправность печного отопления. 

В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Волховский район пожар обнаружение трупа
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