В Выборгском районе пенсионерка лишилась своих сбережений, поддавшись уговорам мошенниц

В Выборгском районе Петербурга в минувшую субботу днем на проспекте Просвещения две неизвестные женщины, представившиеся «гражданками Венгрии», остановили 70-летнюю пенсионерку. Злоумышленницы, которые разговаривали с акцентом, уговорили пожилую женщину оказать им материальную помощь в сумме 270 тысяч рублей, оставив в залог 4 шубы. Мошенницы сказали, что деньги ей вернут, когда пенсионерка принесет шубы в специализированную секцию в ТК «Гранд Каньон».

Петербурженка поверила. Она попросила у подруги в долг 200 тысяч, добавила свои 35 000 и передала мошенницам. Затем сняла с карты еще 35 000, которые перекочевали в карманы проходимок.

Придя в торговый центр, пенсионерка так и не нашла «секцию», в которой у нее приняли был шубы. 18 февраля петербурженка обратилась в полицию.