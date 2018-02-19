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В Выборгском районе пенсионерка лишилась своих сбережений, поддавшись уговорам мошенниц

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
krpress.ru
В Выборгском районе Петербурга мошенницы уговорили пожилую женщину занять им денег, оставив в залог четыре дешевые шубы.

В Выборгском районе Петербурга в минувшую субботу днем на проспекте Просвещения две неизвестные женщины, представившиеся «гражданками Венгрии», остановили 70-летнюю пенсионерку. Злоумышленницы, которые разговаривали с акцентом, уговорили пожилую женщину оказать им материальную помощь в сумме 270 тысяч рублей, оставив в залог 4 шубы. Мошенницы сказали, что деньги ей вернут, когда пенсионерка принесет шубы в специализированную секцию в ТК «Гранд Каньон».

Петербурженка поверила. Она попросила у подруги в долг 200 тысяч, добавила свои 35 000 и передала мошенницам. Затем сняла с карты еще 35 000, которые перекочевали в карманы проходимок.

Придя в торговый центр, пенсионерка так и не нашла «секцию», в которой у нее приняли был шубы. 18 февраля петербурженка обратилась в полицию.
Источник: Конкретно.ру
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