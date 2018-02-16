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В Кировском районе мошенник продал пенсионеру БАДы под видом дорогостоящих лекарств

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
penzavzglyad.ru
В Кировском районе Санкт-Петербурга неизвестный продал пенсионеру БАДы за 300 тысяч рублей под видом дорогостоящих лекарств

В минувшую среду в полицию Кировского района Петербурга обратился 85-летний местный житель. В своем заявлении он пояснил, что в период с 10.00 до 11.00 седьмого февраля неизвестный, находясь в его квартире на улице Народного ополчения, Кировского района Петербурга путем обмана и введения в заблуждение продал биологически активные пищевые добавки как лекарственные препараты, якобы назначаемые при онкологическом заболевании. Общая сумма составила 325 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции принимают все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемого злоумышленника.
Источник: ГУ МВД
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