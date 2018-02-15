В Центральном районе ограбили магазин сотовой связи

Минувшим вечером в магазине сотовой связи на улице Марата, в Центральном районе Петербурга двое неизвестных злоумышленников в капюшонах на головах, угрожая предметом, похожим на пистолет, и газовым баллончиком двум менеджерам, со стеллажей совершили хищение мобильных телефонов и с места происшествия скрылись. Перечень похищенного и сумма ущерба устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Сотрудники полиции принимают все необходимые меры к раскрытию данного преступления.