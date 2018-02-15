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» » В Центральном районе ограбили магазин сотовой связи

В Центральном районе ограбили магазин сотовой связи

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Центральном районе Петербурга двое неизвестных ограбили магазин сотовых товаров

Минувшим вечером в магазине сотовой связи на улице Марата, в Центральном районе Петербурга двое неизвестных злоумышленников в капюшонах на головах, угрожая предметом, похожим на пистолет, и газовым баллончиком двум менеджерам, со стеллажей совершили хищение мобильных телефонов и с места происшествия скрылись. Перечень похищенного и сумма ущерба устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Сотрудники полиции принимают все необходимые меры к раскрытию данного преступления.
Источник: ГУ МВД
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