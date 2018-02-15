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В Выборгском районе ограблен салон сотовой связи

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Выборгском районе Петербурга неизвестный под угрозой пистолета забрал выручку из салона сотовой связи

В минувшую среду вечером неизвестный злоумышленник с прикрытым шарфом лицом вошел в помещение салона сотовой связи на проспекте Художников, 16, в Выборгском районе Петербурга, где угрожая предметом, похожим на пистолет, 20-летнему начальнику офиса и 21-летней женщине-специалисту, из кассового аппарата совершил хищение выручки и с места происшествия скрылся. Сумма ущерба устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой). В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район разбойное нападение салон связи
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