В Кировском районе Петербурга задержан педофил

В минувший вторник к полицейским УМВД России по Кировскому району Петербурга обратилась 41-летняя местная петербурженка с заявлением о том, что в ноябре 2017 года 41-летний мужчина совершил половое сношение с 15-летней дочерью заявительницы.

Сотрудники полиции УМВД России по Кировскому району Петербурга задержали подозреваемого.

Следователями Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 134 УК России (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК России.