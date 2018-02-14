В минувший вторник к полицейским УМВД России по Кировскому району Петербурга обратилась 41-летняя местная петербурженка с заявлением о том, что в ноябре 2017 года 41-летний мужчина совершил половое сношение с 15-летней дочерью заявительницы.
Сотрудники полиции УМВД России по Кировскому району Петербурга задержали подозреваемого.
Следователями Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 134 УК России (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК России.
В Кировском районе Петербурга задержан педофил
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Автор: Вадик Котов
Фото:
vk.com
В Кировском районе Петербурга задержан подозреваемый в сексуальном преступлении в отношении несовершеннолетней
В минувший вторник к полицейским УМВД России по Кировскому району Петербурга обратилась 41-летняя местная петербурженка с заявлением о том, что в ноябре 2017 года 41-летний мужчина совершил половое сношение с 15-летней дочерью заявительницы.
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