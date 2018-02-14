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В Приморском районе ограбили АЗС

0
84
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Приморском районе Петербурга неизвестный преступник под угрозой ножа похитил выручку из кассы автозаправки.

Минувшим вечером неизвестный злоумышленник вошел в помещение автозаправочной станции на Школьной улице, Приморского района Петербурга, где угрожая ножом 22-летнему оператору, из кассового аппарата совершил хищение около 4 тысяч рублей выручки, после чего с места происшествия скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.
Источник: ГУ МВД
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