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В Петербурге две пенсионерки пострадали от мошенников

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
krpress.ru
В Адмиралтейском и Красногвардейском районах Петербурга две пожилые петербурженки стали жертвами мошенников.

Две пожилые жительницы Петербурга вновь стали жертвами мошенников. 79-летняя жительница Адмиралтейского района Петербурга отдала мошенникам 844 000 рублей. Это произошло 10 февраля вечером в автомашине синего цвета. В салоне находились мужчина, который представился «Романом Денисовичем», и две молодые женщины европейской внешности, не пожелавшие представиться.

А 12 февраля около полудня в квартиру 81-летней пенсионерки на Пискаревском проспекту явилась молодая женщина «нерусской» внешности. Воспользовавшись доверием пожилой хозяйки, злоумышленница тайно похитила 319 000 рублей.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Адмиралтейский район Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
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