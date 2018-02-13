В Петербурге две пенсионерки пострадали от мошенников

Две пожилые жительницы Петербурга вновь стали жертвами мошенников. 79-летняя жительница Адмиралтейского района Петербурга отдала мошенникам 844 000 рублей. Это произошло 10 февраля вечером в автомашине синего цвета. В салоне находились мужчина, который представился «Романом Денисовичем», и две молодые женщины европейской внешности, не пожелавшие представиться.

А 12 февраля около полудня в квартиру 81-летней пенсионерки на Пискаревском проспекту явилась молодая женщина «нерусской» внешности. Воспользовавшись доверием пожилой хозяйки, злоумышленница тайно похитила 319 000 рублей.