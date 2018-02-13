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В Ленобласти задержали двоих угонщиков

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
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В городе Светогорске двое местных жителей 17 и 19 лет похитили автомобиль, распилили и продали в металлолом

Накануне в полицию Выборгского района Ленобласти обратилась 55-летняя гражданка сообщившая о том, что неизвестные злоумышленники похитили автомобиль «ВАЗ» тёмно-красного цвета, принадлежащий её 26-летнему сыну, который в настоящее время находится в СИЗО и не имеет возможности обратиться в полицию. Автомобиль был припаркован у дома 10 по Красноармейской улице в городе Светогорске.

В результате работы по данному заявлению сотрудники полиции изобличили в совершении кражи двоих неработающих местных жителей 17 и 19 лет. Они сознались в том, что в начале февраля похитили автомобиль, отбуксировали его в гараж, расположенный неподалёку, далее распилили и часть металла сдали в пункт приёма металлолома в городе Выборге.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО угон
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