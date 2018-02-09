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В Приморском районе с поличным задержали "карманника"

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Приморском районе Санкт-Петербурга полицейские с поличным задержали злоумышленника, похитившего кошелек у посетителя кафе в торговом центре.

В Приморском районе Петербурга минувшим вечером в торговом центре на Коломяжском проспекте, 19, в помещении кафе 32-летний гражданин соседнего государства совершил кражу кошелька с 2, 5 тысячами рублей из сумки у 60-летнего посетителя. Однако злоумышленник задержан сотрудниками отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России на месте происшествия.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Источник: ГУ МВД
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