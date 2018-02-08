В Центральном районе пенсионерка стала жертвой мошенника

Вчера вечером к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 79-летняя пенсионерка, которая заявила о том, что утром неизвестный злоумышленник сначала позвонил ей на домашний телефон и ввел в заблуждение о состоянии ее здоровья. Затем придя к ней домой, в квартиру на Гончарной улице, продал биологически активные добавки на общую сумму 155 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.