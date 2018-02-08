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» » В Центральном районе пенсионерка стала жертвой мошенника

В Центральном районе пенсионерка стала жертвой мошенника

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
krpress.ru
В Центральном районе Петербурга пожилая женщина стала жертвой мошенничества с лекарственными препаратами

Вчера вечером к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 79-летняя пенсионерка, которая заявила о том, что утром неизвестный злоумышленник сначала позвонил ей на домашний телефон и ввел в заблуждение о состоянии ее здоровья. Затем придя к ней домой, в квартиру на Гончарной улице, продал биологически активные добавки на общую сумму 155 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район мошенничество пенсионеры
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