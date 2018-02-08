ента новостей

12:07
Крымская вариация
11:39
В Центральном районе пенсионерка стала жертвой мошенника
11:30
В Ленобласти задержаны двое автоугонщиков
11:19
В Ленобласти молодой мужчина соблазнил школьницу
11:00
Общественники предложили создать при МВД отряды волонтеров безопасности
07:43
Важность науки
00:46
«Зенит» победил в Турине и вышел в плей-офф Еврокубка
14:35
Шатов покинул «Зенит» вслед за Дзюбой и Новосельцевым
13:22
Реконструкция моста с грифонами в Санкт-Петербурге
13:15
В Невском районе таксист решил прокатить своего друга на ватрушке
12:58
Концерты проекта «Классика в темноте»
11:04
В Центральном районе ограблен салон связи
10:59
В Ленобласти шестеро в масках ограбили дом предпринимателя
09:26
Почерневший снег
21:10
Цикл лекций «Париж эпохи Модильяни» в Музее Фаберже
18:50
Отчет об использовании бюджета огорчил губернатора Петербурга
16:56
Владимир Путин официально зарегистрирован Центризбиркомом
12:01
Театральная акция ко дню всех влюбленных
11:27
Выставка «Мастера акварели-2018»
11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
11:06
В Невском районе закрыт притон для занятий проституцией
09:17
Награда для Полтавченко
23:52
Баскетбольный ЦСКА снова превзошёл «Химки», на этот раз – в Лиге ВТБ
12:44
В Ленобласти ограблен послушник монастыря
11:48
В Ленобласти ликвидирован пожар на на заводе теплоизоляции
11:37
Выставка молодых художников из России и Японии - «Преодоление»
11:29
В Московском районе ограблен секс-шоп
08:35
Борьба со снегом
22:00
Квитова и Звонарёва стали победительницами турнира в Санкт-Петербурге
20:28
Младенович будет защищать титул против Квитовой
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Ленобласти задержаны двое автоугонщиков

В Ленобласти задержаны двое автоугонщиков

0
53
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Лодейнопольском районе Ленобласти полицейские задержали двоих граждан, подозреваемых в угоне автомобиля «УАЗ Патриот»

В минувшую среду днем в полицию Лодейнопольского района Ленобласти обратился 43-летний гражданин сообщив о том, что ночью неизвестный преступник похитил принадлежащий ему автомобиль марки «УАЗ Патриот». Машина была припаркована во дворе одного из домов поселка Шапша.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские на 232 километре автодороги «Кола» обнаружили указанный автомобиль и задержали, находящихся в нём двоих граждан 19 и 42 лет. Автомобиль возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

Подозреваемый отпущены на подписку о невыезде.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лодейнопольский район угон
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
22-01-2018, 16:19
В Выборгском районе задержан автоугонщик
15-01-2018, 11:30
В Ленобласти задержан насильник
21-12-2017, 14:27
Во Фрунзенском районе задержан автоугонщик
7-11-2017, 13:11
В Ленобласти задержали угонщика трактора
23-12-2014, 19:59
Полицейские Невского района задержали 16-летнего грабителя

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
221
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
0
195
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
0
336
30-01-2018, 14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
0
224
30-01-2018, 12:24
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП
Наверх