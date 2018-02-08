В Ленобласти задержаны двое автоугонщиков

В минувшую среду днем в полицию Лодейнопольского района Ленобласти обратился 43-летний гражданин сообщив о том, что ночью неизвестный преступник похитил принадлежащий ему автомобиль марки «УАЗ Патриот». Машина была припаркована во дворе одного из домов поселка Шапша.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские на 232 километре автодороги «Кола» обнаружили указанный автомобиль и задержали, находящихся в нём двоих граждан 19 и 42 лет. Автомобиль возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

Подозреваемый отпущены на подписку о невыезде.