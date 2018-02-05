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В Ленобласти ограблен послушник монастыря

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
В Ленобласти на станции Луга избили и ограбили 40-летнего послушника монастыря из Тверской области

В Ленобласти на железнодорожной станции Луга к 40-летнему послушнику монастыря из Тверской области подошел молодой человек, который стал избивать его, нанося удары по телу и лицу. Сломав потерпевшему нос, преступник отобрал у него кошелек и с места происшествия скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержан 18-летний житель Ленобласти, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкции по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Лужский район грабеж
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