В Ленобласти ликвидирован пожар на на заводе теплоизоляции

По данным ведомства, сообщение о пожаре в цеху завода "Технониколя" поступило 5 февраля 2018 года в 8.03 часов. Горел каркасно-металлический цех. В 09:50 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района.

В понедельник утром в Тосненском районе Ленобласти огнеборцами ликвидирован пожар на заводе корпорации "Технониколь", по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, деревня Аннолово. Общая площадь горения составила 1500 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.