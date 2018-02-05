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В Ленобласти ликвидирован пожар на на заводе теплоизоляции

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МЧС
В Тосненском районе Ленинградской области пожарные ликвидировали пожар на заводе корпорации "Технониколь"

В понедельник утром в Тосненском районе Ленобласти огнеборцами ликвидирован пожар на заводе корпорации "Технониколь", по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, деревня Аннолово. Общая площадь горения составила 1500 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в цеху завода "Технониколя" поступило 5 февраля 2018 года в 8.03 часов.

Горел каркасно-металлический цех. В 09:50 пожар был ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала.

Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района.
Источник: ГУ МЧС
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