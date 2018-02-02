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» » В Ленобласти разбойник с ружьем ограбил продуктовый магазин

В Ленобласти разбойник с ружьем ограбил продуктовый магазин

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Ленобласти полицейские задержали мужчину, с охотничьим карабином напавшего на работницу продуктового магазина.

Утром минувшего четверга в поселке Никольский, Подпорожского района Ленобласти 32-летний неработающий местный житель ворвался в помещение продуктового магазина на проспекте Речного Флота и угрожая охотничьим карабином 52-летней продавщице, похитил продукты питания на общую сумму около 10 тысяч рублей, после чего с места происшествия скрылся. Вскоре в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

Похищенное частично изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Источник: ГУ МВД
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