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» » В Петербурге разыскивают третьего налетчика на ювелирный салон

В Петербурге разыскивают третьего налетчика на ювелирный салон

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
При налете на ювелирный салон в перестрелке ранен полицейский. Двух разбойников ранили ответным огнем. Третий кавказец в бегах.

Накануне вечером трое вооруженных разбойников в масках ворвались в салон «Адамас» в доме 3 по проспекту Большевиков. Угрожая пистолетами персоналу, налетчики связали сотрудников магазина, вскрыли витрины и похитили ювелирные изделия. После этого преступники скрылись на автомобиле «Опель».

На задержание преступного транспорта были ориентированы все наружные наряды полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД. В результате сотрудники патрульно-постовой службы Красногвардейского района заметили подозрительный автомобиль, совпадающий по описанию с преступным транспортом, на Индустриальном проспекте. Водитель на законные требования сотрудников полиции об остановке не отреагировал, а, увеличив скорость, попытался скрыться. Полицейскими было организовано преследование. В районе пересечения Ириновского и Индустриального проспектов злоумышленники, уходя от погони, открыли стрельбу по полицейским. В ответ сотрудники патрульно-постовой службы открыли ответный огонь из табельного оружия. В результате перестрелки один полицейский получил ранение в ногу. Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован.

Ранены и задержаны двое злоумышленников.  Их доставили в Александровскую больницу, где выставили пост охраны.

Третий подозреваемый скрылся. К его розыску и задержанию приняты все необходимые меры. По предварительным данным, преступники – приезжие с Кавказа.

Следственнымиъ комитетом возбуждено уголовное  дело по признакам преступлений, предусмотренных   ч. 2 ст. 162, ст. 317  УК РФ (разбой,  посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район разбойное нападение стрельба
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