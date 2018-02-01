В Петербурге разыскивают третьего налетчика на ювелирный салон

Накануне вечером трое вооруженных разбойников в масках ворвались в салон «Адамас» в доме 3 по проспекту Большевиков. Угрожая пистолетами персоналу, налетчики связали сотрудников магазина, вскрыли витрины и похитили ювелирные изделия. После этого преступники скрылись на автомобиле «Опель».

На задержание преступного транспорта были ориентированы все наружные наряды полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД. В результате сотрудники патрульно-постовой службы Красногвардейского района заметили подозрительный автомобиль, совпадающий по описанию с преступным транспортом, на Индустриальном проспекте. Водитель на законные требования сотрудников полиции об остановке не отреагировал, а, увеличив скорость, попытался скрыться. Полицейскими было организовано преследование. В районе пересечения Ириновского и Индустриального проспектов злоумышленники, уходя от погони, открыли стрельбу по полицейским. В ответ сотрудники патрульно-постовой службы открыли ответный огонь из табельного оружия. В результате перестрелки один полицейский получил ранение в ногу. Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован.

Ранены и задержаны двое злоумышленников. Их доставили в Александровскую больницу, где выставили пост охраны.

Третий подозреваемый скрылся. К его розыску и задержанию приняты все необходимые меры. По предварительным данным, преступники – приезжие с Кавказа.

Следственнымиъ комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, ст. 317 УК РФ (разбой, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).