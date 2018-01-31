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В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
Вести.ру
В Киришском районе Ленобласти нетрезвый угонщик попал в ДТП на угнанном автомобиле

Накануне около половины пятого утра 60-летний неработающий житель Петербурга, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в локомотивном депо в городе Кириши Ленобласти совершил угон автомобиля «ВАЗ-21150» 2004 года выпуска стоимостью 40 тысяч рублей, принадлежащего машинисту этого депо.

Через полчаса злоумышленник на угнанном автомобиле попал в ДТП и был задержан сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

В тот же день в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Автомобиль возвращен владельцу.
Все по теме: Ленобласть Киришский район угон ДТП
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