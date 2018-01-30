На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП

Мобильный корреспондент прислал в редакцию канала Piter.TV два ролика, снятых в 10.30 на Пулковском шоссе. В кадры попали аварии с участием легковых автомобилей. По словам автора видео, оба происшествия разделяет расстоянее меньше километра. В одном месте два серых хэтчбека "поцеловались" с белым седаном. Чуть дальше черный джип догнал бежевый седан с маркировкой ЛСР. Водители и пассажиры не пострадали. Однако происшествия мешают дорожному движению. В первом случае заняты крайняя левая полоса и часть средней полосы. Во втором случае автомобили расположились на крайней левой полосе.