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» » На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП

На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
ПитерТВ
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП с участием 5 машин

Мобильный корреспондент прислал в редакцию канала Piter.TV два ролика, снятых в 10.30 на Пулковском шоссе. В кадры попали аварии с участием легковых автомобилей. По словам автора видео, оба происшествия разделяет расстоянее меньше километра. В одном месте два серых хэтчбека "поцеловались" с белым седаном. Чуть дальше черный джип догнал бежевый седан с маркировкой ЛСР. Водители и пассажиры не пострадали. Однако происшествия мешают дорожному движению. В первом случае заняты крайняя левая полоса и часть средней полосы. Во втором случае автомобили расположились на крайней левой полосе.
Источник: ПитерТВ
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