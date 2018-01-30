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Разбойное нападение на цветочный магазин в Ленобласти

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Накануне в городе Волхов Ленобласти 55-летний неработающий, под угрозой ножа отобрал выручку в цветочном магазине

Минувшим вечером в городе Волхов Ленинградской области 55-летний неработающий гражданин, войдя в помещение цветочного магазина на улице Ломоносова, под угрозой ножа 38-летней женщине-кассиру из кассового аппарата совершил хищение 8 тысяч рублей выручки и с места происшествия скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по «горячим» следам полицейские задержали злоумышленника у одного из домов на Волховском проспекте, по приметам по сообщению граждан.

Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Источник: ГУ МВД
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