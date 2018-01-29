В Петербурге задержали мошенницу в сфере недвижимости

Сотрудниками полиции, оперативниками петербургского Главка задержана 56-летняя гражданка, которая изобличена в том, что, под предлогом оказания помощи в приобретении квартиры гражданам, путем предоставления подложных документов, она завладела денежными средствами в сумме 7, 7 миллиона рублей. В настоящее время подозреваемая изобличена в четырех эпизодах незаконной деятельности.

В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России (мошенничество).

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.