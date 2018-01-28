ента новостей

12:26
В Адмиралтейском районе кавказец надругался над падчерицей
19:19
Евролига: скучная победа ЦСКА и гостевое поражение «Химок»
22:12
15 российских игроков СКА вошли в Олимпийскую заявку
17:06
Студотряды: «Невский Десант» получил путевки
16:53
На Марсовом поле открылась культурно-историческая зона
16:51
На Марсовом поле зачитают письма солдат, которые не успели отправить домой
12:51
Факелы Ростральных колонн зажгут в честь Дня освобождения города от блокады
12:48
Реконструкция Победного салюта
11:57
В Ленобласти задержаны наркосбытчики
11:43
В Курортном районе мужчина ножом ударил жену и дочь
11:34
В Петроградском районе ограбили коммерческую фирму
07:44
Забота о людях с нарушенным интеллектом
00:34
«Зенит» сокрушил «Славию» Данни со счётом 5:1, чудо-гол забил Терентьев
12:40
В Петербурге скончалась Людмила Сенчина
11:25
Салют на Марсовом поле в День полного снятия блокады Ленинграда
11:07
В Центральном районе задержаны карманники
08:28
Молодежный трамвай
00:04
Бросок Реддинга принёс «Баварии» победу над «Зенитом»
21:34
Зимняя Олимпиада – без Столбовой, Степановой, Белова и Калинина
15:31
Выставка графики «Миг между прошлым и будущим»
15:17
Введение в школах должности завуча по безопасности
12:14
На развязке КАД с автодорогой «Кола» полностью перекроют 2 съезда
11:42
В Московском районе обнаружена убитая пенсионерка
11:27
В Петербурге задержан
11:15
Наблюдательный совет Корабелки высоко оценил результаты деятельности вуза
11:10
Депутаты Госдумы три с половиной года потворствую «бомбилам» из интернет-агрегаторов
07:42
Рост промышленности
20:02
Результативный Регин помог «Йокериту» победить в Уфе
16:19
ККИ против нелегалов: война без шанса на победу
14:53
Проект реконструкции объектов на набережных Мойки
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Адмиралтейском районе кавказец надругался над падчерицей

В Адмиралтейском районе кавказец надругался над падчерицей

0
70
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Адмиралтейском районе Петербурга по подозрению в педофилии задержали жителя Дагестана.

Сегодня ночью в полицию обратилась 35-летняя петербурженка, работающая воспитательницей в детском саду, которая написала заявление на своего мужа, 36-летнего жителя Дагестана.

По словам женщины, накануне её супруг в их квартире на Подольской улице совершил развратные действия в отношении её 17-ти летней дочери от первого брака

Похотливого отчима задержали сотрудники полиции по месту жительства и доставили в 38 отдел полиции УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга и оставили до утра, до вытрезвления. Мужчина на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Адмиралтейский район развратник педофил
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

19-01-2018, 12:14
В Калининском районе мужчина более двух лет насиловал дочь
25-12-2017, 14:21
В Приозерском районе Ленобласти задержан педофил
5-12-2017, 14:49
В Красногвардейском районе задержали отчима педофила
1-11-2017, 12:32
В Ленобласти задержан насильник
2-10-2017, 13:15
В Киришах задержан насильник
6-04-2017, 13:00
В Петергофе задержан педофил

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
184
23-01-2018, 12:34
На Московском шоссе пассажирский автобус вылетел в кювет
0
200
19-01-2018, 13:50
Во Фрунзенском районе столкнулись 7 автомашин
0
217
18-01-2018, 11:38
В центре Петербурга иномарка сбила школьницу
0
233
16-01-2018, 11:49
В Калининском районе на пешеходном переходе сбит подросток
Наверх