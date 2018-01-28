В Адмиралтейском районе кавказец надругался над падчерицей

Сегодня ночью в полицию обратилась 35-летняя петербурженка, работающая воспитательницей в детском саду, которая написала заявление на своего мужа, 36-летнего жителя Дагестана.

По словам женщины, накануне её супруг в их квартире на Подольской улице совершил развратные действия в отношении её 17-ти летней дочери от первого брака

Похотливого отчима задержали сотрудники полиции по месту жительства и доставили в 38 отдел полиции УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга и оставили до утра, до вытрезвления. Мужчина на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.