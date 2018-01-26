В Ленобласти задержаны наркосбытчики

В Тихвине полицейскими задержаны 28-летний мужчина и 34-летняя женщина, которые по данным оперативников, входят в состав организованной группировки наркосбытчиков, действующей на территории Тихвинского района Ленобласти, передает пресс-служба Главка. Наркотик – амфетамин – они распространяли как контактным способом, встречаясь с потребителями зелья, так и при помощи закладок.

«В результате обыска дома у подозреваемых обнаружено и изъято 46 свертков с порошком, банковские карты и средства связи, используемые для совершения преступлений. Экспертиза показала, что в одном из свертков содержалось 4,48 грамма амфетамина. Остальное изъятое исследуется», - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело, оба подозреваемых задержаны.