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В Ленобласти задержаны наркосбытчики

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В городе Тихвин Ленинградской области задержаны члены организованной группировки наркосбытчиков

В Тихвине полицейскими задержаны 28-летний мужчина и 34-летняя женщина, которые по данным оперативников, входят в состав организованной группировки наркосбытчиков, действующей на территории Тихвинского района Ленобласти, передает пресс-служба Главка. Наркотик – амфетамин – они распространяли как контактным способом, встречаясь с потребителями зелья, так и при помощи закладок.

«В результате обыска дома у подозреваемых обнаружено и изъято 46 свертков с порошком, банковские карты и средства связи, используемые для совершения преступлений. Экспертиза показала, что в одном из свертков содержалось 4,48 грамма амфетамина. Остальное изъятое исследуется», - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело, оба подозреваемых задержаны.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район наркотики
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